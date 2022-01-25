يحيى الفخراني يكشف سراً كاد يقلب الموازين في "ليالي الحلمية"

المصدر: البيان

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بعد 27 عاماً من عرض المسلسل الأيقونة «ليالي الحلمية»، كشف النجم المصري الكبير يحيى الفخراني سراً كاد يقلب الموازين لو أنه تحقق، حيث تحدث النجم الكبير عن تفاصيل دوره لافتاً إلى أنه كان سيقدم شخصية العمدة سليمان غانم حين قرأ أول 5 حلقات كتبها. وكان يفترض أن الدور كوميدي، لكنه طلب من السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة حين عرض عليه الدور تقديم شخصية سليم البدري.

وأوضح الفخراني خلال برنامج «صاحبة السعادة»: «كان يفترض أن يقدم الفنان سعيد صالح شخصية سليمان غانم بعدها لكنه طلب أن يحضر التصوير ساعتين فقط يوميا لارتباطه بعرض مسرحي فقلت له إزاي أنت بطل معايا، فاعتذر عن الدور ليسند للفنان صلاح السعدني الذي قدمه بتميز».

وعن كواليس العمل طوال 5 أجزاء على المسلسل قال الفخراني: «أول ما قريت الحلقات، كلمت أسامة أنور عكاشة الساعة 3 الفجر، وقلتله سيكتب في التاريخ ما قبل ليالي الحلمية وما بعد الحلمية، في الجزء الثالث مثلا حد كان بيفكر أنه يغير التتر، تقريبا عمار الشريعي، فرفضنا وقلت لهم بقت أساسية وصعب الناس تتقبلها بتوزيع جديد».