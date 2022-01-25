يحيى الفخراني: لهذا السبب رفضت بطولة فيلم «المصير»

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري يحيى الفخراني عن السبب الذي دعاه إلى رفض المشاركة في فيلم «المصير» الذي أخرجه الراحل يوسف شاهين.

وأوضح يحيى، خلال لقائه أمس مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، عبر قناة «دي إم سي»، أن خالد يوسف هو من رشحه حينها إلى دور البطولة.

وقال إنه التقى يوسف شاهين وكان لديه اعتراض على الحوار في السيناريو، مضيفاً: «لأول مرة يوسف شاهين يوافق على تغيير الحوار في السيناريو، كنت حاسس أنه مش لايق».

وتابع أنه بعد موافقته على تجسيد البطولة في الفيلم، قال له المخرج: «أجرك هينزل طالما اسمك اتحط أول واحد على القفيش، الموضوع مش فلوس بس»، مشيراً على أنه شعر حينها بأن يوسف شاهين يخلف وعده.

وأكد النجم القدير أن من ضمن الأعمال التي رفضها مسلسل «أبيض في أبيض» بسبب تشابه الشخصية مع العمل السابق الذي قدمه، لافتاً إلى أنه أعجب بشخصية مسلسل «لا» بسبب اختلافها وعدم تجسيده لمثل هذه الشخصية من قبل.

وذكر أن أقرب الشخصيات في الوسط الفني له حالياً هو الفنان نبيل الحلفاوي، منوهاً بأنه قد جمعه موقف مع الفنان الراحل أحمد زكي بسبب تحكيمه في مسابقة واختياره للفنان محمود حميدة.