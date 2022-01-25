بعد إصابته بكورونا.. نقل المخرج المصري جلال الشرقاوي إلى المستشفى

المصدر: البيان

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أعلنت عبير الشرقاوي، ابنة المخرج المصري جلال الشرقاوي، أن والدها أصيب بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وقالت عبير، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري، إن جلال يرقد حالياً في مستشفى العزل، مناشدةً جمهوره ومحبيه الدعاء له بأن تستجيب الرئة سريعاً للعلاج.

وفي وقت سابق، قالت ابنة المخرج الكبير، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «بابا أصيب بكورونا، والرئة فيها مشاكل، رجاءً الدعاء له بأن الرئة تستجيب للعلاج بأسرع وقت».

يُذكر أن جلال الشرقاوي يُعدُّ أحد أشهر مخرجي المسرح في مصر والعالم العربي، ومن أشهر أعماله الإخراجية: «حودة كرامة، الخديوي، دستور يا أسيادنا، قصة الحي الغربي، ع الرصيف، عطية الإرهابية».

وشارك أيضاً بالتمثيل في أعمال فنية عدة، أهمها: «الخاتم، درب ابن برقوق، أيام المنيرة، الحب وأشياء أخرى، خلي بالك من عقلك».