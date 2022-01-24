"الأخوات كارداشيان" يتربعن على عرش "إنستغرام"

المصدر: البيان

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تربعت نجمات عائلة كارداشيان الأمريكية على عرش إنستغرام، بعد جمعهن أكثر من 1.2 مليار متابع لهن على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وتفخرعارضة الأزياء والابنة الصغرى للعائلة، كايلي جينر (24 عاماً)، بامتلاكها 304 ملايين متابع، تليها نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان (41 عاماً)، بـ 281 مليون متابع.

وحصلت النجمة، كورتني كارداشيان (42 عاماً)، على 160 مليون متابع، والممثلة العالمية كلوي (37 عاماً)، لديها 215 مليوناً، وشقيقتها عارضة الأزياء كيندال (26 عاماً)، لديها أيضاً 215 مليوناً، حسب موقع "روسيا اليوم".

وحققت كايلي في وقت سابق من شهر يناير الجاري، إنجازاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت أول امرأة في تاريخ "إنستغرام" تصل إلى 300 مليون متابع، بينما يحتل لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، المرتبة الأولى في صفوف الرجال الأكثر متابعة، برصيد 388 مليوناً.

وتخطت كايلي النجمة أريانا غراندي التي كانت تتصدر الترتيب بـ 289 مليون متابع على "إنستغرام".