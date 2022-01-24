مبروك عطية يعلِّق على فيلم منى زكي المثير للجدل ..(فيديو)

المصدر: البيان

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علَّق الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، على الجدل المثار حاليا على فيلم "أصحاب ولا أعز"، قائلًا إن ما أثاره من لغط هنا وكلام هناك، "دعاني إلى ان أقول الخلاصة وكلمة شافية لوجه الله في هذا الأمر، وهي:

وقال عطية في أول أمر يريد ان يوضحه، أنه بلغه أن هذا الفيلم ليس مصريًا وهذه تستحق كلمة "الحمد الله".. وأما عن ثاني أمر، فهو "إذا كان فيلم مصري فيلم اوروبي أو من أي بلد كائن ما كان مش بعيد على الشخص الذي إيديه بتلعب، وليس بعيدا على الشخص الذي يكون معه مال ومحيره كان زمان يجيب به حمام ويطيره، ولكن في هذا الوقت يشتري به اللهو والمجون والفرجة على الممنوع".

وقال أستاذ الشريعة: الأمر الذي يعنيه في المقام الأول جملة مفيدة، وهي "هل الفن مع اختلاف أوطانه ومشاربه يقدم رسالة في حياة الناس ام لا" فأجاب وقال "أهل الفن يقولون لأهل الدين ابعدوا عنا وهذا صراحة دون مواربة".

وأضاف عطية، عبر فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب، بأنه يوجد مدرسة علمية أدبية تسمى مدرسة الفن للفن، مشيرًا بطريقته بقول لو عايز تكلمني في عمل فني كلمني بلغة فنية ولا تقول لي حلال ولا حرام، منوهًا إلى ان الدين ليس كله حلال وحرام، ولكن الدين يكون توعية وتربية وأخلاق وتعاون على البر والتقوى ومساعدة المحتاج ماديًا ومعنويًا، والدين يكون تثبيت القلوب على عبادة الله وتفكر في خلق السماوات والأرض وموسوعة شاملة، ولكن الدين يكون عند السادة المحترمين من أهل الفن يكون حلال وحرام.

وبين أستاذ الشريعة أنه من قبل الحلال والحرام الدعوة إلى المثلية وهي ليست حلال، وقتل الزوجة حرام وقتل الزوج ايضًا حرام، ناصحًا كل شخص يقوم بإخراج هذه الأفلام، بالذهاب إلى مجمع البحوث الإسلامية في تشخيص هذا العمل للناس، بتشكيل لجنة من البحوث وتعطي تقرير وتقول ان هذا مخالف للعقيدة أو غير مخالف ويمثل أو لا يمثل.

وتابع عطية أنه "طالما اهل الفن يقولوا لأهل الدين خليكوا في الدين بتاعكم، وعلينا أيضا ان نقول لهم تمسكوا بالفن الإنساني والهادف"، مؤكدا ان العري ليس من الفن الهادف، والدعوة للمثلية ليست من الفن الهادف والدعوة إلى الفجور ليست هدفا والسخرية من المعلمين ليست من الفن الهادف.

وقال أستاذ الشريعة: "علينا ان نتفق بأن نؤدي شيء بلاش نقول محترم لان هذا يكون لارج شويه فيكون محترم من وجهة نظر الدين البعبع فيكون حلال وحرام، ولكن عليكم أن تقدموا نماذج طيبة واشياء تفيد البشر".