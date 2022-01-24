دبي تكرِّم "الشخصية المؤثرة" في مايو المقبل

المصدر: البيان

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لا تنفك دبي تجتذب أنظار العالم إليها، ولا غرو، فهي النموذج لمدينة الأحلام وأرض الفرص للطامحين إلى تحقيق التأثير والنجاح العالمي في كل المجالات.

في دبي يجتمع أكثر الأشخاص تأثيراً ونجاحاً في العالم، ليتنافسوا فيما بينهم للحصول على جائزة "الشخصية المؤثرة" PERSONO AWARD DUBAI 2022. التي تسلط الضوء على المواهب والإنجازات الفريدة للمرشحين، لتكافئ أفضلهم، كما توحد رواد الأعمال المتميزين وممثلي مجالات النشاط الأخرى من روسيا والإمارات العربية المتحدة ومختلف دول أوروبا وآسيا.

وتفتح الجائزة التي تستضيفها قاعة الحفلات بفندق فورسيزونز - جميرا، في 7 مايو المقبل، آفاقاً جديدة للمرشحين ما يسمح لهم بالحصول على اعتراف عالمي ومكانة مرموقة.

لم يأت اختيار دبي لهذه الجائزة الدولية من فراغ، بل تماهياً مع مكانتها العالمية من حيث التطور والحداثة، وهي التي تضم بعض أحدث وأجمل أيقونات العمارة العصرية التي حطمت الأرقام القياسية بداية من برج خليفة وصولا لعين دبي.

كما أثبتت دانة الدنيا أنها مدينة عالمية بامتياز، دليل ذلك نجاحها منقطع النظير في إقامة إكسبو 2020 دبي الذي جمع ثقافات العالم في مكان واحد.

يشارك في حفل توزيع الجوائز نخبة من المشاهير والشخصيات المرموقة من جميع أنحاء العالم، وترافق الحفل باقة من الفعاليات الدولية المختلفة تضفي ما لمسة عالمية ذات نكهة إماراتية فريدة.