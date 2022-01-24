نقابة المهن التمثيلية تعلن موقفها من منى زكي وفيلم "أصحاب ولا أعز"

المصدر: البيان

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بعد الأزمة التي أثارها عرض فيلم "أصحاب ولا أعز"، الذي قامت ببطولته النجمة المصرية، منى زكي، أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية، اليوم الاثنين، برئاسة النقيب أشرف زكى، بياناً أكدت فيه على ثوابت أساسية أهمها، الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية كجزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه.

وأوضحت النقابة في بيانها أن: "النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه، نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه، وستقوم النقابة بدعم الفنانة منى زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة".

وتابعت: "دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة، وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا، ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم، والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه، ودور فنون التمثيل خصوصا".

وأهابت النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض أو يختلف عليه".

ودعم العديد من الفنانين الفنانة منى زكي بعد الأزمة المثارة بسبب فيلم "أصحاب ولا أعز"، منذ عرضه عبر منصة نتلفيكس في 20 يناير الجاري، مع تصاعد حدة المنتقدين للفيلم، إذ يرون أنه خروج عن قيم المجتمعات العربية، حتى وصلت مطالب المنتقدين إلى منعه، ورفع دعاوى قضائية ضده.