«مطربو المهرجانات».. أزمة قضائية متجددة

المصدر: القاهرة - جنا حماد

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر بلاغاً للنائب العام، ضد الناقد الفني طارق الشناوي، يتهمه فيه بالإساءة إليه في البرامج التلفزيونية، بسبب تصديه لمطربي المهرجانات.

وجاء في البلاغ الذي تقدم به ياسر قنطوش محامي هاني شاكر «إن المشكو في حقه طارق الشناوي قام بكتابة مقال في جريدة مصرية هاجم فيه الفنان هاني شاكر، بعد قراراته الأخيرة بخصوص مطربي المهرجانات والتي طالب فيها بتغيير مطربين المهرجانات لأسمائهم، حيث قرر المشكو في حقه أن المشهد الأخير للفن أصبح به عشوائية، مشيراً إلى أن هاني شاكر أصبح يهين الفن المصري».

وتابع البلاغ: «وأضاف المشكو في حقه إن أمير الغناء والتقوى والورع العربي أصبح يصدر في الأشهر الأخيرة قرارات عشوائية تهين الفن ويطلب من المطربين تغيير أسمائهم سواء أكانت حقيقية أم شهرة إلى أسماء يراها هو مهنية وهذا هو شرط لعودتهم للغناء».

واستكمل البلاغ: وعلى إثر تلك الكلمات في المقال قامت العديد على القنوات الفضائية باستضافة المشكو في حقه كضيف في لقاء تلفزيوني وقرر ما نشره في مقاله الصحافي من هجوم على الفنان هاني شاكر.

وفي ختام البلاغ طالب الفنان هاني شاكر، بالتماس التحقيق في تلك الواقعة واتخاذ اللازم قانوناً حيال المشكو في حقه وسماع الفيديوهات التي قام فيها المشكو في حقه بالتشهير به وبسمعته ووظيفته.