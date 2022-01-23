طلاق منى زكي يتصدر بحث جوجل بعد عرض فيلم مثير للجدل

المصدر: البيان

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رغم عدم صحة الخبر، تصدرت كلمة "طلاق منى زكي" كلمات البحث عن الفنانة منى زكي على Google.

وبحث الجمهور حول "طلاق منى زكي" بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت لها بسبب مشاركتها في فيلم "أعز أصحاب"، وظهورها في مشهد تخلع ملابسها الداخلية، وهو ما أزعج محبيها كثيرا، وفق لموقع في الفن.

كما بحث الجمهور أيضا عن "فيلم أصحب ولا أعز كامل" و"فيلم منى زكي الجديد على Netflix" لمشاهدة الفيلم الذي أثار الجدل خلال الساعات الماضية.

وتعرضت الفنانة منى زكي لانتقاد لاذع وهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرض فيلمها «أصحاب ولا أعز»، الذي طرح على أحد المنصات الإلكترونية، متهمين إياها بالترويج للمثلية الجنسية، وظهورها بجرأة غير معهودة عليها.

وتصدر هاشتاج «أصحاب ولا أعز» محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، ليصبح ضمن قائمة الأعلى تداولا في الوطن العربي.

وأعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد مما قامت به الفنانة منى زكي في هذا الفيلم، من تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ«الإباحية»، خاصة أن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

كما قام النائب مصطفى بكري بتقديم بيان عاجل إلى مجلس النواب ضد فيلم "أصحاب ولا أعز" وقال " فيلم "أصحاب ولا أعز معادي للقيم والأخلاق، به نجوم كبار كنا نحبهم ونحترمهم فإذا بهم يساعدون على نشر قيم غريبة تتصادم مع قيم المجتمع المصري وتؤثر على الأسر المصرية".

فيلم «أصحاب ولا أعز» مأخوذ عن الفيلم الإيطالي «Perfect Stranger» وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء.