آخر تطورات قضية ابنة رشوان توفيق ضد والدها

المصدر: البيان

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قررت محكمة جنوب القاهرة حجز الدعوى المقامة من قبل الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له، للحكم في جلسة 29 يناير الجاري.

وكانت المحكمة أجلت في وقت سابق أيضاً دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان لجلسة 24 يناير الجاري للاطلاع، والتي بشأن بطلان عقد قسمة شاليهات مورثة عن والدتها في محافظة جنوب سيناء.

وكانت آية رشوان قد أقامت عدة دعاوى قضائية ضد والدها، أولها دعوى قضائية تطالب فيها ببطلان عقد بيع الفنان رشوان توفيق فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الأخرى هبة رشوان، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

وكان الفنان رشوان توفيق ظهر مؤخراً في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وبكى خلال الحلقة بسبب أزمته مع ابنته "آية"، قائلًا: "فيه قضايا محبش أتكلم عنها، عشان أنا واثق إني إديتهم حياتي كلها، واللي بيحصل ده هسيبه للقانون".

وأشار إلى أن حياته مليئة بالتجارب القاسية، لكن خلافاته مع ابنته التي وصلت إلى ساحات المحاكم هي الأقسى، وأضاف: "مقصرتش مع حد من عيالي، وبعد عمري ده كله لا أملك إلا تليفوني المحمول، وفي البيت بقعد أكلم نفسي.. أنا المقتول الحي وسايبها لربنا والقضاء وأثق في أن كل من خطط ضدي سيرد الله كيده في نحره".

وخلال الحلقة ردت عليه إحدى بناته قائلة: "كتب لنا كل حاجة وهو عايش، ووزع قرشه من زمان".