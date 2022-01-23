بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. المرض يصيب الفنانة ياسمين عبدالعزيز للمرة الثانية

المصدر: البيان

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أصيبت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، للمرة الثانية، حيث أصيبت للمرة الأولى بالفيروس أثناء تصوير مسلسلها «اللي ملوش كبير» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وتخضع حاليًا للعزل المنزلي مع تلقيها البروتوكول الخاص بوزارة الصحة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز مسلسل «اللي ملوش كبير» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمود حافظ، عايدة رياض، فتوح أحمد، هدى الإتربي، وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين.