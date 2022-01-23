نجاة أرنولد شوارزنيغر من حادث سير في لوس انجلوس

المصدر: د ب أ

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نجا الممثل الأمريكي وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر (74 عاما) من حادث سير نتج عنه نقل امرأة إلى المسشفى بعد تعرضها لإصابات طفيفة.

وكان نجم أفلام الإثارة والحركة السابق يقود سيارة من طراز "جي إم سي يوكون" كانت ضمن أربع سيارات تعرضت لحادث تصادم يوم أول أمس الجمعة في لوس أنجلوس.

وقال دانيل كيتشيل، المتحدث باسم شوارزينغر، أمس السبت إن بطل سلسلة أفلام "ترميناتور" بخير وبصحة جيدة.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم نقل امرأة إلى المستشفى لإصابتها بسحجات في رأسها.

وأضاف بيان شرطة لوس أنجلوس أنه لا يشتبه في أن يكون الكحول أو المخدرات عاملا مشتبها به في التسبب في الحادث، ولكن البيان لم يشر إلى سبب الحادث.