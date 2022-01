هاري بوتر يعود إلى الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعود فيلم Harry Potter and The Philosopher’s Stone بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن على إطلاقه، إلى صالات السينما لفترة محدودة فقط، وذلك في 20 يناير 2022.

الفيلم، كما هو معروف، من إخراج كريس كولومبوس ويتألّق بأدوار البطولة فيه دانييل رادكليف، إيما واتسون، روبرت غرينت، ريتشارد هاريس، ماغي سميث وروبي كولتران. ويروي فيلم المغامرات الخيالية قصّة صبي ميتَّم اسمه هاري بوتر يتسجّل في مدرسة للسحر، حيث يغوص في حقيقة نفسه ويتعرّف أكثر على عائلته ويتعلّم المزيد عن الشر الرهيب الذي يسيطر على عالم السحر.

وتأتي إعادة عرض الفيلم في صالات السينما تزامناً مع الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لعلامة Wizarding World التجارية وإطلاق محمد "مول الإمارات" لتجربة Harry Potter – Celebrate Hogwarts التفاعلية، حيث يمكن للزوّار الانطلاق في رحلة ساحرة ليس لها مثيل، والاستمتاع بفرصة استكشاف مجسَّمات فنّية ضخمة تصوِّر بعض المواقع الأيقونية والشهيرة من أفلام هاري بوتر. كما سيحظى الزوّار بفرصة التعرّف على مجموعة منتجات مختارة من علامات تجارية بارزة لدى عدد من شركاء التجزئة المميّزين. يُذكَر أيضاً أن إعادة عرض الفيلم تتوافق تماماً مع عرض فيلم هاري بوتر الاستذكاري Return to Hogwarts المتوفر حالياً عبر OSN Streaming إلى جانب باقي الأفلام الثمانية.

وهذا ليس كل شيء، إذ سيحصل عشّاق هذه السلسلة الذين يشترون تذاكر حضور فيلم Harry Potter and The Philosopher’s Stone على فرصة مميّزة تخوّلهم بأن يكونوا من أوائل الذين يشاهدون فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore الذي يُعدّ المغامرة الأحدث من Wizarding World، وذلك عند إطلاقه في 28 أبريل 2022.

يُشار إلى أن التذاكر متوفرة الآن للبيع لدى عدد من صالات السينما المختارة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.