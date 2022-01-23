كوميديا مفاجئة

المصدر: دبي - البيان

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أطلق الإعلان الرسمي للفيلم الكوميدي حامل اللقب، من بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني، استعداداً لإطلاقه في دور العرض ابتداءً من 2/2/22. الإعلان يكشف عن مفاجأة، وهي أن هشام ماجد «حامل».

في إعلان الفيلم نتعرف على هشام ماجد لاعب الكرة الذي يرفض فكرة الحمل من الأساس، بينما تتحمس دينا الشربيني للفكرة، ثم يكتشف هشام فيما بعد أنه شخصياً أصبح حامل الحمل، ويبدأ الجميع في التفاعل معه على هذا الأساس، مما ينتج عن ذلك الكثير من المواقف الكوميدية، بمشاركة محمد سلام الذي يلعب دور مدير أعمال هشام ماجد، والمدرب أحمد فتحي.

وخلال الأيام الماضية، كانت «فيلم كلينك» قد أطلقت سلسلة من بوسترات الفيلم، الذي يشارك في بطولته النجوم هشام ماجد، ودينا الشربيني، ومحمد سلّام، وأحمد فتحي مع النجوم محمد ثروت، ودنيا ماهر، وليلى عزالعرب، ومحمد كيلاني، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

تتعاون فيلم كلينك (محمد حفظي) في إنتاج حامل اللقب مع TV Vision (طارق الجنايني) وRP Films (محمد رشدي)، ومجموعة Arabia Pictures السعودية بأول إنتاجاتها في مصر، وتوزعه سينمائياً سينرجي فيلمز داخل مصر، و-Orient خارج مصر، مع روتانا كموزع في أنحاء العالم.

يحيى هو لاعب كرة قدم شهير، متزوج من طبيبة أمراض النساء مسك، وهما يحاولان الإنجاب منذ كانا متزوجين. المعجزة التي طال انتظارها تحدث في أكثر الأحداث غير المتوقعة عندما يكون يحيى هو الحامل!