فيديو .. فنانة عربية تكشف شعورها عند خسارتها 17 مليون دولار

المصدر: وكالات

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كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن شعورها عند إبلاغها بخسارتها لرصيدها في البنك والذي كان يبلغ 17 مليون دولار، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “حبر سري”، مضيفة إنه تم إبلاغها أن رصيدها صفر في فترة ما، مشيرة إلى أنها حزنت كثيراً لكن تخطت الموقف لأنها مرت بظروف صعبة في حياتها.

وأضافت "مريت بظروف كثير صعبة وخسرت فلوس كتير"، لافتة إلى أنها شعرت بالزعل والضيق والقهر.

وتابعت "أنا مؤمنة بالله وأنه هو الذي يعطي وينزع، أشكره في جميع الحالات".

وواصلت قائلة "ربنا هو اللي بيقرر هيعمل فيا إيه وبعد صبري ربنا عوضني، والفلوس إحنا اللي بنعملها وأهم شيء صحتي وأولادي كويسين".

وخلال المقابلة، تحدثت النجمة اللبنانية عن رأيها في السيدات التي تفرطن في كرامتهن من أجل العيش مع رجل خوفا من الطلاق، قائلة: "اللي يفرط في كرامته ميتزعلش عليه".

وأكدت أنها لو ماتت من الجوع فكرامتها أهم شيء في الحياة ولا يمكن أن تفرط فيها.

يذكر أن آخر أعمال النجمة اللبنانية نوال الزغبي، كان كليب أغنيتها الجديدة "قلبي على قلبه"، الذي طرحته عبر "يوتيوب" في منتصف ديسمبر الماضي، حقق ملايين المشاهدات.