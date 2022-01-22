وفاة بسام الملا مخرج مسلسل باب الحارة

المصدر: البيان

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توفي المخرج السوري الكبير بسام الملا اليوم السبت .

ونعت نقابة الفنانين في سوريا ، وفاة المخرج القدير بسام الملا، الذي يعتبر من أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية.

والملا من مواليد 13 فبراير 1956، وهو مخرج سوري أخرج مسلسلات البيئة الشامية السورية، ومن أشهرها “باب الحارة”، الذي توزعت حلقاته على أكثر من 10 أجزاء.

بالإضافة إلى إخراجه مسلسلات: بوابة التاريخ، قناديل رمضان، ديوان العرب، أعلام العرب.

ولديه أعمال أيضاً في برامج المنوعات كـ”الليل والنجوم”، “بساط الريح”، “داوود في هوليود”.

وهو ابن الممثل أدهم الملا ، وأشقاؤه المخرجان مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا.

وله ولدان هما أدهم وشمس الملا، اللذان شاركا كممثلين في مسلسل “باب الحارة”.