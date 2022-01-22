فعاليات شيقة في ختام «دبي للتسوق»

المصدر: دبي ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد مدينة دبي مجموعة من الفعاليات المميزة خلال الأسبوع الختامي من «مهرجان دبي للتسوق 2022»، تتنوع ما بين الحفلات الموسيقية الكبرى لفنانين مشهورين خلال نهاية الأسبوع الختامي وتجارب حصرية للألعاب النارية والأسواق المفتوحة في عدد من الوجهات بدبي وفرص الفوز بجوائز تقدر بالملايين وغيرها.



ويختتم المهرجان فعاليات دورته السابعة والعشرين في 30 يناير الجاري والتي استمرت سبعة أسابيع وقدمت العديد من العروض الترويجية والترفيهية الكبرى والكثير من الجوائز.



وتواصل مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والمقاصد السياحية في دبي الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة الصادرة عن سلطات الصحة العامة لمواجهة فيروس «كوفيد19»مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الزوار والمتسوقين.



ويقدم المهرجان لجمهوره فرصة مثالية للاستمتاع بفصل الشتاء وأجوائه الرائعة في دبي من خلال تجارب ترضي الجميع وأجواء تسوق مذهلة توفرها لهم أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى العروض الترفيهية الحية والحفلات الموسيقية وتجارب الطعام والأنشطة العائلية التي تقام في جميع أنحاء المدينة.