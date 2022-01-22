فنانو العرب يتضامنون مع إمارات الخير والمحبة والسلام

المصدر: القاهرة - ولاء عبدالقادر

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حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على دعم ومساندة دولة الإمارات، بعد استهداف الحوثيين لأبوظبي، مؤخراً، وعبر كل واحد منهم عن مدى حبه الشديد للإمارات، بلد الازدهار والمحبة والسلام.



ووجه الفنان اللبناني وليد توفيق، رسالة دعم ومساندة إلى دولة الإمارات، من خلال جريدة «البيان» قائلاً: «تحية لهذا البلد الحبيب الغالي على قلوبنا، الذي قدم لنا كل الخير، لبلدنا ولكل الوطن العربي، ولكل إنسان يقدر يساعده، تحياتي لهذا البلد، أنا أدعي لها»يارب يدوم فيها الازدهار والسلام والمحبة والتسامح».





كلنا مع الإمارات





بينما قالت الفنانة المصرية إلهام شاهين خلال تصريحات خاصة لـ»البيان«،»قلوبنا مع الإمارات.. وربنا معاكم.. و نستنكر أي عمل إرهابي.. وندعم ونساند دولة الإمارات الشقيقة«.



وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر صفحته الشخصية على»تويتر«:» كلنا مع الإمارات وكل المدن هي أبوظبى.. مثلما كنتم سنداً وظهراً سنكون دائماً بجانب أهل الإمارات وأبناء العظيم الشيخ زايد«.



وتابع الإعلامي المصري» يبدو أن هزيمة شبوه أفقدتهم عقولهم وعقول من يقف وراءهم.. الأمن والأمان للإمارات وأهل الإمارات«.





بلد الخير والمحبة





وساندت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، دولة الإمارات، وقالت خلال تصريحات خاصة لـ»البيان«،»الإمارات بلد السلام والمحبة، فهي فتحت كل أبوابها لكل الناس من كل الجنسيات، ندين هذا العمل الإرهابي، وإن شاء الله لا يتكرر هذا العمل مرة أخرى، وتظل دولة الإمارات، بلد الأمن والأمان، ولا يصيبها أي مكروه«.



وحرصت الفنانة المصرية ليلى علوي على دعم دولة الإمارات عقب استهداف مطار أبوظبي، وكتبت عبر صفحتها الشخصية على تويتر (حفظ الله دولة الإمارات والدول العربية جميعاً قلوبنا معكم».





الدعاء للإمارات





ودعا المطرب المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، لدولة الإمارات وشعبها، قائلاً: «اللهم احفظ دولة الإمارات الشقيقة وقادتها وشعبها من كل سوء وشر أدام الله على هذا البلد العظيم نعمة الأمن والأمان».



بينما دعمت الفنانة التونسية لطيفة دولة الإمارات عقب استهداف مطار أبوظبي، عبر حسابها الشخصي بموقع (تويتر)، وكتبت (ربى يحفظك دولة الإمارات الحبيبة قيادة وشعباً).