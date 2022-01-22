«أيامي» تطلق أغنية «سوياً»

المصدر: دبي - البيان

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شاركت مبادرة أيامي الشبابية في جلسة نقاش مباشرة في ملتقى الأمم المتحدة #UNHub في معرض إكسبو 2020 الدولي، تمحورت حول تأثير المحتوى وصناعة الأفلام في تحقيق ‎الاندماج الاجتماعي وإشراك أصحاب الهمم كأفراد فاعلين في محيطهم. وتأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات «أسبوع الأهداف العالمية» التي يتم فيها الإضاءة على خطط التنمية المستدامة وتأثيرها على المجتمعات.



وقد شارك في جلسة النقاش هذه كل من المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة دينا عساف، مديرة مبادرة أيامي مايا بيضون، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة الشيخ زايد عبد الله الكمالي، صانعة الأفلام في مؤسسة الشيخ زايد الدانا الهاشمي.



تطرق المتحاورون إلى موضوع كيفية رفع مستوى الوعي بين الأطفال والشباب والشابات حول جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتحديداً من خلال الفن والموسيقى.



وفي السياق، أكدت مديرة مبادرة أيامي مايا بيضون أنه يجب ألا يكون موضوع دمج أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة فقط محصور بجلسة نقاش، بل يجب أن يتحول إلى جهد مستمر وتعاوني على مدار العام لضمان حقوق أصحاب الهمم وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وبهذه المناسبة، كشفت مبادرة «أيامي»، التي تنطوي تحت مظلة ال UNDP وهي مبادرة تعنى خصيصاً بنشر الوعي حول أهداف التنمية المستدامة بين الشباب العربي من خلال الفنون والموسيقى، عن فيديو كليب أغنية «سوياً» التي تم إطلاقها اليوم على موقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة لمبادرة أيامي وقد شارك فيه عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تأكيداً على ضرورة دمجهم بالمجتمع. فقد تمّ من خلال هذا العمل المصوّر تسليط الضوء على القدرات الفنية والإبداعية التي يتمتع بها أصحاب الهمم للتأكيد على دورهم الفعّال والخلوق ضمن مجتمعاتنا العربية.



يذكر أن مبادرة أيامي قد أطلقت سابقاً مجموعة أغاني توعوية جميعها تهدف إلى جعل عالمنا مكان أفضل للعيش، وهي الآن بصدد التحضير لسلسلة أعمال توعوية اجتماعية جديدة.