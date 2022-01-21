أصالة تكشف سراً غريباً وراء خلع حذائها على المسرح

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، سبب خلع حذائها في حفلاتها، قائلة: «بدي أكون على راحتي، غنايا بيجي من كل جسمي، ولما بغني من البيت بقف على رأس أصابعي متل الباليه، كل أعضاء جسمي بتتحرك، وكأني لما بغني من غير جزمة وعلى راحتي بحس إني برقص مع صوتي، كل شيء فيا بيغني، لما بغني وأنا حافية أحلى 1000 مرة ما بغني بكعب”.

وأضافت أصالة خلال لقائها ببرنامج «معكم”، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، على شاشة cbc: «خاصة لما بلبس جزمة تطلع غلط ومش مريحة لما بغامر وأعمل مثل النسوان وألبس الكعب الرفيع، وقتها بقرر أن أهم شيء صوتي ما عندي أهم منه لو بده يتأثر بالكعب أو أدائي بيقل عنه ما يكون”.

وتابعت: «لو تتركوها عليا والله العظيم البس زي اليوجا جلابية ما لها لون مخيطة وأحط مسبحتين برقبتي وأطلع حافية على المسرح”.

وكشفت أصالة أنها عاشت تفاصيل كثيرة صعبة في 2021 معلقة: «عشت بشخصيتين لفترات ولأول مرة أتوحد مع نفسي، مضيفة أن هناك مواقف كثيرة صعبة مرت عليها، وكونها شخصا ضعيفا «شبر ونص».

ولفتت إلى أن قدرة الإنسان ضعيفة، في ظل الظروف الصعبة، وأنها عاشت بـ شخصيتين واحدة كانت تطبطب على الأخرى.

وتابعت: «ما في شخص يرعبني بالدنيا، واحترم الكثير فقط، وأنها كانت تحن على نفسها في المواقف الصعبة التي واجهتها في 2021».

كما تحدثت أصالة عن تفاصيل زوجها من الشاعر العراقي فائق حسن، لافتة إلى أنها كانت صديقة له منذ 15 عاما، مؤكدة أن زواجهما لم يكن مرتبا له، مضيفة، إحنا كنا أصدقاء من 15 سنة في حدود الشغل، بس مش مقربين أوى، وحصل كل دا في يوم واحد.

وأضافت: أنا مش فاكرة مين سبق في الاعتراف بالحب، بس حسيت إننا اتخلقنا لبعض، وإحنا نفس الشكل حتى بالنسبة لملامح الوجه، وأخدنا القرار في يوم ومافكرناش في أي حسابات خالص، وفائق حسن قمر.

وتابعت: وأخدنا القرار دون ترتيب ولا تنظيم ولا هنعرف هنسكن فين، وقررنا نرتبط، وأول حد قولتله بنتي شام، لأنها العالم والحياة كلها بالنسبة لي، بعد الصدمة اللي مريت بيها، أخدت قرار أكون مع البني آدم دا حتى لو هنفضل في الطيارة دون بيت، وقررنا، وقولت له اتجوزني بكرة.