وفاة أيقونة السامبا البرازيلية الزا سواريس عن 91 عاماً

المصدر: د ب ا

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توفيت المغنية الزا سواريس وهي إحدى رموز الموسيقى، الأكثر شهرة في البرازيل، أمس الخميس، في منزلها في العاصمة "ريو دي جانيرو"، طبقا لما أعلنته أسرتها، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت وفاة الزا سواريس/ 91 عاما / طبيعية.

وولدت سواريس لأسرة فقيرة، في يونيو 1930، في أحد الأحياء العشوائية في ريو دي جانيرو. وأجبرها والدها وهو عامل بأحد المصانع على الزواج من رجل، يكبرها بعشر سنوات، عندما كان عمرها 12 عاما فقط. وولدت أول أطفالها الثمانية، بعد ذلك بعام.

وفي عام 1953، بدأت مشوارها الموسيقي، أملا في الحصول على المال، لدعم أسرتها، بالمشاركة في إحدى مسابقات المواهب، في إحدى المحطات الإذاعية المحلية. وبحلول أوائل الستينات، أصبحت مشهورة بمختلف أنحاء البرازيل وهي تغني السامبا.

وطوال حياتها المهنية الغزيرة، التي استمرت على مدى عقود، مارست الزا أنواعا أخرى من الموسيقى، بما فيها "الجاز" و"السول" و"أفرو-فونك" و"الراب" و"البانك" و"الكترونيكا"، مسجلة، 36 البوم استوديو، نال استحسانا كبيرا، مما أدى إلى حصولها على لقب "مغنية الألفية" من قبل هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" في عام 1999 .

وتوفيت المغنية التي كانت متزوجة من أسطورة كرة القدم البرازيلي، جارينشا، لمدة 16 عاما، بعد 39 عاما تقريبا من وفاته.