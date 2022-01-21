«دبي للهولوغرام» عالم روائع طوال العام

المصدر: دبي- البيان

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تستعد مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وبالتعاون مع شركة (New Dimension Productions (NDP الرائدة في إنتاج الأفلام والهولوغرام، لإطلاق «عالم دبي للهولوغرام» (Dubai Hologram Universe) الأول من نوعه في العالم، وذلك على مسرح مدينة الحبتور، الذي يحتضن عروض «لا بيرل» الشهيرة، وتتضمن هذه المبادرة المشتركة إقامة حفلات موسيقية، تقدم محتوى مرئي وصوتياً بتقنية الهولوغرام الحديثة الرائدة لنخبة من أساطير الموسيقى والغناء في العالم، إلى جانب العروض الترفيهية المباشرة، التي تستفيد من إمكانات المؤثرات البصرية والصوتية المذهلة للمسرح، وبما ينسجم مع مختلف الأذواق الموسيقية، فيما سيقام الحفل مرة واحدة كل أسبوع، وذلك على مدار العام.

«سوّاح»

وتتولى شركة NDP إنتاج أول الحفلات، التي ستقام في الأسبوع الأخير لمهرجان دبي للتسوق يوم 30 يناير الجاري، مع حفل يحمل اسم «سوّاح»، الذي يستعيد ذكرى المطرب الراحل عبد الحليم حافظ في أمسية موسيقية استثنائية، بمصاحبة مؤدين وموسيقيين على أنغام مجموعة من أروع أغاني العندليب الأسمر، وذلك على امتداد ساعة ونصف الساعة من الأنغام الرومانسية الكلاسيكية الساحرة.وبهذه المناسبة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يسرنا إطلاق مبادرة «عالم دبي للهولوغرام» المبتكرة، التي تلقي الضوء على إبداعات أساطير الموسيقى في العالم بالاعتماد على أحدث تقنيات الهولوغرام».

خطوة

ومن جانبه، قال حسن حينا، المؤسس والمنتج المنفذ والمخرج في شركة NDP: «نحن فخورون بالإعلان عن هذه المبادرة المشتركة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلنا ثقة بأن «عالم دبي للهولوغرام» سيكون خطوة جوهرية نحو تأكيد مكانة دبي الاستثنائية كعاصمة لأفضل عروض الهولوغرام وأكثرها تطوراً».

وبدوره، قال محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة الحبتور: «لا شك في أن مسرحنا قد أصبح من أهم وأشهر الوجهات الترفيهية في دبي؛ ومن هذا المنطلق، يشرفنا التعاون مع شركة NDP في عروض «عالم دبي للهولوغرام». لقد احتضن مسرحنا على مدار السنوات الأربع الماضية عروضاً متواصلة للعمل المسرحي والاستعراضي الشهير «لا بيرل»، وهو ما يؤكد عمق التزامنا الجاد والمستمر بأن نكون رواد العروض الترفيهية الحية في دبي».

فعاليات

وفي السياق، يستمر مهرجان دبي للتسوق في تقديم كل ما هو مشوق ومبهر من خلال باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والعروض العالمية، التي تجمع العائلة والأصدقاء ضمن أجواء احتفالية مثالية، ويشهد مهرجان الأضواء، الذي يقام ضمن فعاليات موسم مهرجان دبي للتسوق هذا العام تزايداً ملحوظاً، ويعود ذلك إلى تكويناتها الكهربائية الفنية المبتكرة، التي تبهر الجماهير من كافة الأعمار والجنسيات. يحدثنا توم ديكيفير، أحد أفراد الثنائي الفني توم ولين ديكيفير، اللذين اشتركا في إبداع العمل الضوئي Rhizome في لا مير، ضمن مشروع «أضواء دبي» الذي ينفذ لأول مرة خلال الدورة الـ27 لمهرجان دبي للتسوق بقوله «نلاحظ أن أغلب مهرجانات الضوء، التي تقام حول العالم لم تعد تقدم فنون الضوء المعتادة، بل نرى التصاميم الفريدة والمبتكرة والديكور والأعمال، التي تتعلق بتقنيات الضوء، وإبداع تصاميم بتقنيات الوسائط المتعددة لفنانين عالميين يقدمون كل ما هو جميل في هذا المجال».

عروض ضوئية

وقال لين ديكيفير: «يعود الفضل في إقامة هذه العروض الضوئية المميزة في دبي هذا العام لرؤية القائمين على مهرجان دبي للتسوق، وسعيهم المعتاد في ورعاية المبتكرين والفنانين البارزين وتشجيعهم على الاستمرار لتقديم أعمال فنية مميزة».

ويعرض ستة فنانين عالميين أعمالهم المميزة في جميع أنحاء دبي ضمن فعاليات «أضواء دبي» خلال مهرجان دبي للتسوق. ويتم عرض أحد هذه الأعمال الفنية، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق لأول مرة في العالم، والبعض الآخر لأول مرة في دبي، حيث سبق عرضها خلال مهرجان الضوء الشهير في أمستردام «أمستردام لايت فيستيفال»، والذي يعد أحد أطول مهرجانات الضوء في العالم.