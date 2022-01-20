مشاهير إنستغرام جزائريون متهمون بالنصب

المصدر: البيان

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كشفت التحريات في الجزائر عن تورط مؤثرين في النصب والاحتيال، من خلال الترويج لخدمات شركة وهمية ووعود كاذبة وقع ضحيتها عدد كبير من الشباب الذي كان يرغب في الدراسة بالخارج، وتحديداً في أوكرانيا روسيا وتركيا، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وأوقفت السلطات الجزائرية كلاً من فاروق بوجميلين الشهير بلقب "ريفكا" والممثلة نوميديا لزول والممثل محمد أبركان الشهير على إنستغرام بلقب "ستالي"، إضافة إلى المؤثرة البالغة من العمر 16 عاماً إيناس عبدلي، التي تم وضعها تحت الرقابة القضائية.. إضافة إلى 14 متهماً آخر، في قضية النصب والاحتيال، التي راح ضحيتها 76 طالباً جزائرياً.

ويواجه المتهم الرئيسي في القضية صاحب شركة وهمية تحمل اسم "فيوتشر غايت"، يدعى أسامة. والموقوفون معه، تهماً تشمل تبييض الأموال، وجنحة التزوير واستعمال المزور والنصب الموجه إلى الجمهور، والاتجار بالأشخاص من طرف جماعة إجرامية منظمة وذات طابع عبر للحدود الوطنية، ومخالفة القوانين المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وتباينت ردود الفعل والتعليقات بين مدافع عن براءة المؤثرين ومؤيد لقرار حبسهم المؤقت.

وكتب المخرج يحي مزاحم قائلاً: "ستالي إنسان طيب"، وهو لسان حال صانع المحتوى محمد الماحي الذي كتب: "ستالي بريء وأنا شاهد على كواليس الإشهار المعلون وربي يسمّعنا الخير".

في مقابل ذلك، اعتبر منتقدو المؤثرين أن "عالم إنستغرام أصبح اليوم يشكل خطراً على القيم والمعايير الإنسانية بعد أن ارتبط مفهوم الشهرة بنشر الأشياء التافهة".

مصير

يؤكد خبراء القانون أن مصير صفحات هؤلاء المؤثرين سيكون الغلق النهائي، وذلك فوز انتهاء الأجهزة الأمنية من التحقيقات المعمقة ومعاينة محتوى الصفحات والرسائل النصية التي كان يتبادلها المؤثرون.

وقد استيقظ متابعو المؤثرين الأربعة على صدمة قرار المحكمة وذلك بعد 26 ساعة من التحقيقات والاستماع إلى المتهمين، ليتقرر في حدود الساعة السادسة صباحا إيداع المتهمين السجن المؤقت.