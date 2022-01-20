بعد غياب عدة سنوات .. الفنانة منى فاروق تعود للدراما مع حورية فرغلي

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية منى فاروق، عن عودتها مرة أخرى للشاشة الصغيرة من خلال مسلسل «أيام»، وذلك بعد غياب عدة سنوات.

وقالت فاروق في فيديو نشرته على صفحتها في إنستغرام، «عندي ليكو خبر حلو، اتفرجوا على مسلسل (أيام) لحورية فرغلي، والذي يذاع حاليا على قناة mbc، أنا عاملة في المسلسل دور صغير كده، ويارب يعجبكوا».

وأضافت «حبيت أقولكم الخبر الحلو ده من خلال فيديو وليس بوست وتعليق على صورة وخلاص، وفيه موسم تاني للمسلسل أيضا هتلاقوني فيه قريب جدا، وإن شاء الله احتمال أكون معاكم خلال شهر رمضان».

مسلسل «أيام» ينتمي للمسلسلات من نوعية 45 حلقة، ويشهد عودة الفنانة حورية فرغلي للساحة الفنية بعد غياب سنوات بسبب أزمة صحية ألّمت بها.

والمسلسل من تأليف سماح الحريري، التي تعاونت معها حورية فرغلي في آخر أعمالها التلفزيونية «ساحرة الجنوب»، ويشارك في بطولة المسلسل الجديد، إلى جانب حورية فرغلي، الفنانة شيري عادل، وهو من إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح.