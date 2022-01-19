"قلب أبي توقف".. نجل الفنان السعودي خالد سامي

المصدر: البيان

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تدهورت حالة الفنان السعودي خالد سامي، الذي يرقد في المستشفى إثر تعرضه لانتكاسة صحية بعد إجرائه عملية زراعة كبد، حيث نشر نجله تركي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كشف فيها أن قلب والده توقف.

وكتب نجل الفنان السعودي على تويتر: "لا حول ولا قوة إلّا بالله أبوي بالعناية المركزة والوضع سيئ، وتوقف القلب قبل شوي، وفيه احتمال يرجع يوقف على كلام الطاقم..".

وكان الفنان خالد سامي خضع لعملية زراعة كبد العام الماضي وذلك بعد معاناة من المرض استمرت على مدى الأعوام الماضية إلا أنه تعرض لانتكاسة صحية بعدها بعدة أشهر نقل على إثرها للمستشفى ثم دخل في غيبوبة ومكث بالعناية المركزة.