"ملتقى الرحّالة الأول" يكرِّم إبراهيم الذهلي

المصدر: البيان

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كرَّم "ملتقى الرحّالة الأول" الذي أقيم اليوم برعاية كريمة من الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، الرحّالة والإعلامي الإماراتي إبراهيم الذهلي.

وشهد الحفل الذي أقامته جمعية الرحّالة السعودية عدد كبير من الأمراء وكبار المسؤولين والرحالة المدعوين من دول الخليج والدول العربية.

وحصد الرحالة الإماراتي إبراهيم الذهلي هذا التكريم المُتميّز ضمن مجموعة من الرحّالة الخليجيين لزيارته أكثر من 170 دولة في العالم، وحرصه على تدوين الكثير من الملاحظات عن الأماكن التي زارها، وإبراز الأماكن التاريخية والإنسانية والمناطق الجميلة المتنوّعة، بداية في مجلة «أسفار»، التي أسسها في ابوظبي كأول مجلة سياحية مُتخصّصة تصدر في دولة الامارات، ومن ثم في كتاب "أسفاري" الذي دشنه قبل 3 سنوات ويضم معلومات عن 64 دولة زارها.



وتعليقاً على هذا التكريم، قال الإعلامي والرحّالة إبراهيم الذهلي: "أتقدّم بالشكر والتقدير إلى الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، والقائمين على جمعية الرحّالة السعودية على تكريمهم للرحّالة الذين ينفردون في إظهار المعلومات المُتخصّصة والتفاصيل الدقيقة التي تهمّ السياح عن الدول والبلدان التي يزورونها".

وأضاف الذهلي: "لا بد لنا من الاعتراف بأن جائحة كورونا غيّرت معالم السفر على جميع الصعد، وهذا يمنحنا حافزاً كبيراً ورائعاً لإنعاش السياحة الداخلية والتعرّف على المعالم التراثية والطبيعية الرائعة التي تحتضنها دول منطقة الخليج العربي، والحرص على جذب السياحة العالمية إلى دولنا التي لا تقلّ روعة وجمالاً وتراثاً عن غيرها من دول العالم".

وإبراهيم الذهلي إعلامي باحث، وكاتب عمود ومحاضر بمجال ثقافة السفر والسياحة، كُرم ونال جوائز عدة، وهو سفير نوايا حسنة لمؤسسة "تحقيق أمنية" الإماراتية.