نقابة الأطباء تكشف تفاصيل التحقيق مع خالد منتصر بشأن وفاة الإبراشي.. (فيديو)

المصدر: البيان

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كشف الدكتور جمال عميرة، رئيس لجنة التحقيق بنقابة الأطباء وأستاذ الأورام بالمعهد القومي للأورام، تفاصيل جلسة الاستماع الأولى بين الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الدكتور شريف عباس وبين الطبيب والكاتب الصحفي خالد منتصر.

وقال "عميرة"، خلال مداخلة هاتفية تلفزيونة إن الدكتور خالد منتصر حضر أولا للنقابة وتم أخذ أقواله في اتهام الطبيب المعالج للراحل وائل الإبراشي أنه لم يتبع الطرق العلاجية الصحيحة مما تسبب في وفاته.

وأوضح أن خالد منتصر قال إنه لم يقصد الإساءة إلى زميل ولم يشر إلى اسمه بالكامل بل أشار إلى حرف من اسمه، كما أكد على احترامه للأطباء والطب في مصر ولم يكن يقصد توجيه الاتهام أو الإساءة إلى أحد، في الوقت الذي اتهمه الطبيب شريف عباس بالتشهير والإساءة إلى سمعته.

وأكد أنه على المستوى العلمي والطبي، قدم الطبيب المعالج مستندات ووثائق طريقة العلاج والأوراق الخارجية والداخلية التي تتيح استخدام أدوية معينة في مثل هذه الجوائح، وتم إرجاء التحقيقات حتى استدعاء حرم الإعلامي الراحل للإدلاء بأقوالها لأنها صاحبة الاتهام الأسبوع القادم، وسيتم مناقشته طبيب الإبراشي في الاتهامات الموجه إليه.

وفيما يتعلق بسؤاله عن مدى فعالية علاج السوفالدي في علاج حالات كورونا، أشار رئيس لجنة التحقيق بنقابة الأطباء ، إلى أن هذا السؤال سيتم توجيهه إلى أساتذة الصدر والقائمين على علاج فيروس كورونا وسيتم اتخاذ القرار بناء على مشورتهم الطبية.

وأشار إلى السماع إلى أقوال الدكتور عباس في واقعة اتهامه من جانب أسرة الإبراشي بالتسبب في تدهور حالته الصحية ووفاته.

ولفت "عميرة" إلى استمرار التحقيقات في هذه القضية، مضيفًا: "التحقيقات لم تنته بعد، وسنعقد جلسة أخرى لم يتم تحديد موعدها".

وأشار إلى أن الطبيب المعالج للإبراشي قدم أوراقا ومستندات خاصة بحالته الصحية قبل نقله إلى المستشفى.

وسبق أن قررت النقابة تشكيل لجنة من أطباء استشاريين لفحص الأوراق والمستندات التي تقدم به الدكتور شريف عباس، الطبيب المعالج خلال العزل المنزلي.

ولفت إلى أن الدكتور خالد منتصر رد على اتهامه بالتشهير والإساءة إلى الدكتور شريف عباس، بأنه لم يقصد في حديثه شخص بعينه ولم يذكر اسمه.

كان الإبراشي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ يوم الأحد قبل الماضي، بعد معاناة استمرت لشهور مع "كوفيد-19".

وأثارت تصريحات زوجته سحر الإبراشي، بشأن تسبب أحد الأطباء في تدهور حالته الصحية خلال خضوعه للعزل المنزلي، جدلا واسعاً، الأمر الذي ردت عليه نقابة الأطباء بفتح تحقيق في هذا الأمر.

كما اتهم الكاتب خالد منتصر، طبيبًا ذكر الحرف الأول من اسمه (ش)، بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في الأيام الأولى لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 2020.

واعتبر منتصر في منشور عبر حسابه على فيسبوك، الأربعاء، أن تعامل الطبيب مع الإبراشي يعد "جريمة طبية مكتملة الأركان، وليس كما قالت زوجته مجرد خطأ طبي".

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