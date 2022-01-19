أحمد حافظ يشارك في مونتاج مسلسل «فارس القمر»

المصدر: دبي ـ البيان

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يسير المونتير المصري أحمد حافظ بخطوات ثابتة من المحلية إلى العالمية، بالمشاركة في مونتاج المسلسل المنتظر بقوة من مارفل «فارس القمر» ( Moon Knight)، وهو من إخراج محمد دياب. ويتعاون محمد دياب مع أحمد حافظ للمرة الثالثة بعد فيلمي اشتباك وأميرة، ويتولى حافظ في المسلسل مونتاج الحلقتين الثالثة والرابعة، واحدة من إخراج دياب، والأخرى من إخراج الثنائي جاستن بنسون وآرون مورهيد.

ومسلسل «فارس القمر» ينتمي إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي، التي تضم أفلاماً مثل «إيتيرنالس» ( Eternals)، وغيرها من الأفلام الشهيرة، وكذلك تضم مسلسل Ms. Marvel، وفي المسلسل يلعب أوسكار إيزاك دور البطل الخارق مارك سبكتور، وهو جندي سابق في المارينز، يتحول إلى مرتزق ويستخدم شخصياته المتعددة لمحاربة الجريمة، ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً إيثان هوك، ومن المقرر عرضه ابتداءً من 30 مارس عبر منصة «ديزني+» التي أعلنت عن ميعاد عرضه مع إطلاق الإعلان الرسمي أول من أمس.

وقد شارك حافظ الإعلان الرسمي على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، وقال معلقاً: «أشعر بالسعادة والفخر الشديد لمشاركتي بهذا المشروع الضخم. شكراً لكل من دعموني، خاصة محمد دياب».

وتأتي خطوة العمل في مسلسل عالمي ضخم بميزانية كبيرة، تتويجاً لمسيرة ثابتة متطورة بدأها حافظ باحتراف المونتاج في سن صغيرة، حتى شارك في أعمال تصدرت شباك التذاكر، وأخرى شاركت في مهرجانات دولية وفازت بجوائز عديدة.

وعبر أكثر من 20 سنة حافلة بالأعمال المحلية والدولية المتنوعة في صناعة السينما، قدم المونتير المصري أحمد حافظ النسخة النهائية لأكثر من 20 فيلماً ومسلسلاً تنتمي إلى أنواع مختلفة ومن صناعة مخرجين من خلفيات متنوعة، كما قدم حافظ عدداً كبيراً من الإعلانات التلفزيونية والفيديو كليب كمونتير، حيث كانت الإعلانات هي انطلاقة رحلته في مجال المونتاج.