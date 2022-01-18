تصريح خطير للطبيب المتهم بقتل وائل الإبراشي

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قال الدكتور شريف عباس، وهو استشاري الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بمعهد الكبد بجامعة المنوفية، والطبيب المُعالج للإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، أنه بالفعل أعطى الإبراشي دواء سوفالدي المخصص لعلاج المصابين بالتهاب الكبد الوبائي فيروس سي، وهو ما زاد من حالة الجدل، التي بدأت منذ وفاة الإعلامي وائل الإبراشي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المُستجد، كوفيد-19.

كانت زوجة الإبراشي قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة تطالب بالتحقيق في ملابسات وفاة زوجها واتهمت الطبيب المعالج بالتسبب في وفاته بإعطائه دواء غير متداول وليس من بين بروتوكولات وزارة الصحة المصرية لعلاج إصابات كورونا.

أضاف الطبيب شريف عباس، أنه قاد فريقاً مُكوناً من 20 باحثاً آخرين وقاموا بإجراء دراسة عبارة عن تجربة سريرية على 120 مصاباً بفيروس كورونا المُستجد من خلال إعطائهم دواء سوفالدي ودكلانز.

وكان الطبيب يدعي أن الجرعة أو الدواء السحري ليس له اسم ولكنه من اختراعه ولا يعرف أي طبيب آخر عن سر هذا الدواء. وهو الدواء الذي تسبب في تدهور حالة وائل الإبراشي وزاد من الالتهاب الرئوي قبل أن يصيب الرئتين بعد ذلك بتليف شبه كامل.