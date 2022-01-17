تطور مهم في أزمة وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي

المصدر: وكالات

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قال الأمين العام لنقابة الأطباء في مصر أيمن سالم إنه سيتم التحقيق غدا الثلاثاء مع خالد منتصر طبيب الأمراض الجلدية، في قضية وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.

وأوضح أنه سيتم التحقيق مع منتصر عما تقدم به الدكتور شريف عباس، الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بشكوى ضده للتشهير به في واقعة وفاة الإبراشي.

وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن النقابة ستكف عن التحقيقات مع الدكتور شريف عباس، في واقعة التسبب بوفاة الإعلامي وائل الإبراشي، والانتظار لحين صدور حكم قضائي بالواقعة.

وأضاف أنه عند إثارة القضية في النيابة العامة، يقوم مستشار النيابة الإدارية المعني بالتحقيق في الواقعة بالنقابة بالتوقف عن التحقيق لحين صدور الحكم القضائي، ليبدأ بعدها في تحقيقاته الإدارية الداخلية في النقابة، حال صدور حكم إدانة أو براءة.

وأشار إلى أن أسرة الإعلامي وائل الإبراشي تقدمت للنقابة بشكوى في حق الدكتور شريف عباس، قبل تقديم بلاغ للنائب العام بشأن واقعة وفاة الإبراشي.

من جانبه قال منتصر، إنه سيخضع للتحقيق غدا بمقر نقابة الأطباء، في الشكوى المقدمة من الدكتور شريف عباس، الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

وأضاف أن لجنة التحقيقات أرسلت له للحضور وسماع أقواله، ومن المقرر أن يحضر جلسة التحقيق غدا.

وتابع: "كلنا عارفين إن فيه شكوى هو مقدمها، وفي شكوى مُقدمة من أرملة الابراشي ضده (يقصد شريف عباس)، ولا أعرف موعد التحقيق فيها".

وقال: "هذه نقابتنا، وأي مواطن من حقه أن يقدم شكوى، والطبيب من حقه الشكوى كذلك، وهذا لا يعني الإدانة، كما أن التحقيقات ليست عقابًا".