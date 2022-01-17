«الشارقة للإبداع المسرحي» تكرم جاسم النبهان وبلال عبدالله

المصدر: الشارقة - وام

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فاز الفنان الكويتي جاسم النبهان بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي بدورتها الخامسة عشرة، وذلك تثميناً لمساره الإبداعي الثري الذي اتسم بالمثابرة والتمرس والجدية، وتقديراً لرسالته الفنية الراقية التي عكستها عروضه المسرحية والتلفزيونية والإذاعية خلال أكثر من خمسة عقود. ومن المقرر أن يتسلم النبهان الجائزة في حفل افتتاح الدورة الـ31 من أيام الشارقة المسرحية التي تنظم في شهر مارس المقبل.

تأسست جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سنة 2007، وتمنح لأصحاب التجارب المسرحية العربية الرائدة والمتميزة.

وقال أحمد بورحيمة، مدير أيام الشارقة المسرحية: «قدم الفنان القدير جاسم النبهان أعمالاً مسرحية هادفة في مضامينها، ثرية في أساليبها، أحبها جمهور المسرح المتنوع، وتفاعل مع نهجها في تناول قضايا المجتمع وهموم الناس، بالفكر المستنير والحس الراشد والشكل الفني الممتع والجاذب لكل الفئات».

وأضاف: «رسخ النبهان بالصبر والاجتهاد والإيمان بالذات تجربة إبداعية فريدة، تكاملت فيها خبراته التمثيلية والإخراجية، ومثلت همزة وصل لأجيال من فناني دولة الكويت الشقيقة، ونبارك له الفوز المستحق بهذه الجائزة، متمنين له دوام التوفيق». على صعيد متصل، اختارت اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة المسرحية الفنان بلال عبدالله الشخصية المحلية المكرّمة في الدورة الحادية والثلاثين للتظاهرة، التي تنظم في شهر مارس المقبل، تقديراً لمجمل ما قدمه من عطاء فني طيلة العقود الثلاثة الماضية، واحتفاءً خاصاً بحضوره المبدع والمتجدد في التمثيل المسرحي.

وبلال عبدالله من مواليد مدينة دبي (1966)، وهو ممثل ومخرج ومؤلف في المسرح والإذاعة والتلفزيون، وبرز للمرة الأولى في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وفي سنة 1988 فاز بأول جائزة له عن مشاركته بالتمثيل في مسرحية «أغنية الأخرس» من تأليف وإخراج حبيب غلوم، التي قدمت في الدورة الثالثة من المهرجان ذاته. وسيتم تكريم بلال عبدالله في حفل افتتاح أيام الشارقة المسرحية، وتعقد ندوة حول مسيرته مع التمثيل، على أن يصدر كتاب يعكس جانباً من سيرته مع المسرح، ويتضمن شهادات لمعاصريه من المسرحيين المحليين والعرب حول تجربته الفنية المستمرة.