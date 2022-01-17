سيلين ديون تختصر جولتها العالمية لأسباب صحية

المصدر: مونتريال - أ ف ب

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أعلنت النجمة الكندية سيلين ديون أول من أمس إلغاء الجزء الأمريكي الشمالي من جولتها العالمية «كاريدج» بسبب مشكلات صحية مستمرة لديها.

وكتبت ديون عبر تويتر «كنت آمل حقاً أن أكون مستعدة للعودة إلى المسرح مجدداً الآن، لكني ألاحظ ضرورة أن أتحلى بالصبر أكثر».

وكانت المغنية أرجأت عروضاً عدة بسبب الجائحة، كما اضطرت إلى إلغاء عروض كان من المقرر أن تحييها في لاس فيغاس بين نوفمبر 2021 وفبراير 2022. وكان من المقرر أن تستأنف جولتها في التاسع من مارس في دنفر وتحيي حوالي خمس عشرة حفلة في مدن أمريكية وكندية حتى 22 أبريل. لكن هذه العروض ألغيت بدورها لأن تعافي المغنية الكندية التي تعاني «تشنجات عضلية حادة ودائمة» تمنعها من الصعود على المسرح، «يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً»، وفق ما أشار فريق عملها في بيان. وكانت سيلين ديون أحيت العروض الـ52 الأولى من الجولة قبل بدء الجائحة في مارس 2020.

ولم يطرأ أي تعديل على مواعيد حفلات جولة «كاريدج» هذه في أوروبا والتي من المقرر أن تبدأ في 25 مايو في برمينغهام. وقالت سيلين ديون «سأكون سعيدة جداً عندما أستعيد صحتي وتصبح الجائحة خلفنا وأعود لأعتلي المسرح مجدداً».