أول ظهور لابنة وائل الإبراشي في عزاء والدها

المصدر: البيان

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ظهرت جيلان الإبراشي، ابنة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، خلال حضورها عزاء والدها برفقة والدتها سحر الإبراشي في مقر مؤسسة روز اليوسف بالقاهرة.



وكان وائل الإبراشى أحد أشهر الإعلاميين، عمل فى بداية حياته بمؤسسة روز اليوسف ثم رأس تحرير جريدة صوت الأمة، قدم برنامجى الحقيقة والعاشرة مساء على شاشة قناة دريم قبل أن ينتقل إلى التليفزيون المصرى عبر برنامج التاسعة، بحسب اليوم السابع.

ورحل وائل الإبراشى تاركا تاريخاً حافلا من النجاحات على المستوى الصحفي والتليفزيوني، حيث بدأ حياته المهنية من خلال روزا اليوسف، وجريدة صوت الأمة، ثم اتجه إلى تقديم البرامج التليفزيونية، والتي قدمها بقالب مختلف عن قوالب التقديم التلفزيوني وقتها.



ومن أشهر تلك البرامج كان برامج "الحقيقة" على قناة دريم، والذي كان يفجر من خلاله الكثير القضايا، ويحرص على تقديم الحلقة بمنطق التحقيق الصحفي المعتمد على كل الأطراف مقدما صحافة تليفزيونية متقدمة وقتها ومعتمدة على الحقيقة، كما قدم الإبراشي برنامج "العاشرة مساءً"، خلفا للإعلامية مني الشاذلي، ورغم النجاح الكبير الذي حققته مني في البرنامج، إلا أن الإبراشي قدم أداء متميزا في البرنامج ولم يفقد البرنامج هويته، وإنما استكمل مسيرة نجاح البرنامج منتصرا في كثيرا من الجولات.