قصة الدخان في بيت الإبراشي.. أرملة الإعلامي الراحل تروي تفاصيل مثيرة

المصدر: البيان

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كشفت أرملة الإعلامي الكبير الراحل وائل الإبراشي، من خلال مكالمتها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية المذاع على قناة MBC مصر، عن ملابسات مرض الإعلامي الراحل وتطوراته حتى الوفاة، حيث صرحت أرملة الإعلامي الراحل وائل الابراشي أنها كانت متواجدة في اليونان برفقة ابنتها، تنتظر حضوره قبل أن يمرض ببرد شديد وأن سعاله كان بشكل مخيف مما جعلها تطالبه بإجراء الكشف الطبي، وهو ما فعله الراحل وأكد لها أنه مصاب بكورونا .

كما أضافت أرملة الإعلامي الراحل، أنها طلبت منه السماح لها أن تأتي إلى مصر، ولكنه رفض وأصر على عدم عودتها خوفا عليها وحرصا على سلامتها هى وابنتهما، مضيفة أن الإبراشي أخبرها أنه يتناول دواء من طبيب متخصص في الجهاز الهضمي رشحه له أحد الصحفيين الزملاء، كما أضافت أن حالته الصحية ساءت أكثر بعد عدة أيام، ولكنه كان مقتنعا بالطبيب تماماً بدرجة لا توصف، وأنه كان مسيطراً عليه بدرجة غريبة ويقيم معه في نفس البيت وأنها تواصلت معه هاتفياً من اليونان ولم تشعر بأنه طبيب محترف في التعامل مع مثل حالته .

وأشارت أرملة الإبراشي أنها عادت إلى مصر لقلقها عليه وتدهور حالته الصحية، وفور عودتها إلى المنزل كان مليئا بالدخان ، حيث كان الطبيب يدخن بشراهة بجوار وائل الإبراشي وتم نقل وائل إلى المستشفى في حالة متدهورة ويبدو أنه كان يتناول دواء غير مفهوم، وقد اكتشفت أرملة الإبراشي أن هذا الطبيب كان يعالج حالات وأيضا توفوا ، وأنها قدمت بيانا للنائب العام، وشكوى لنقابة الأطباء، مناشدة نقابة الأطباء الرد .