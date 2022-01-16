"شهادة مجروحة" في طبيب وائل الإبراشي

المصدر: البيان

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قال الشاعر عبدالله حسن، إنه أصيب بكورونا والدكتور شريف عباس؛ المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، هو من عالجه وعالج أسرته أيضًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "الدكتور شريف عباس جالي لحد البيت وكتب العلاج البروتوكولي المتفق عليه، وزود عليه أقراصا، ولما سألته عنها قالي دي مضادة للفيروسات وموجودة في الصيدليات وفي كل حتة، وربنا كتب لي الشفاء أنا وزوجتي".

وتابع: "لما حد من أصدقائي كان يصاب بكورونا كنت بوصله بالدكتور شريف عباس، وكان بيتم علاجه، ولم يتقاض أجرا عن كل ذلك، وعندما طلبت منه أن أعزمه على العشاء رفض، وأنا بشوفه دكتور شاطر وإنسان محترم، فجأة بعد وفاة الإعلامي وائل الإبراشي لقيت ناس بتقول ده قاتل".

وأردف: "شهادتي هدفها أن أقول للناس انتظروا التحقيقات ولا تغتالوا الطبيب شريف عباس معنويا، لأن مش صح، وقبل ما نرمى الناس بالباطل لازم ننتظر نتائج التحقيقات".