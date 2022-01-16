ماجد المهندس وداليا مبارك يطربان جمهور خورفكان

المصدر: خورفكان - البيان

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أحيا الفنانان ماجد المهندس وداليا مبارك بمدرّج خورفكان، في سهرة غنائية بموسم «هلا خورفكان»، الليلة قبل الماضية، حفلاً فنياً وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل كبير مع باقة من أغاني «برنس» الغناء العربي وصاحبة الإحساس الجميل.

في أحضان طبيعة المدينة والتحفة المعمارية الفنية للمدرّج، عاش الحضور أمسية فنية مع فنانين جمعتهما عذوبة الصوت والمشاعر المرهفة، وشهد الحفل الثالث لموسم «هلا خورفكان» حضوراً كبيراً.

وعلى وقع الإيقاعات الموسيقية الخليجية والعراقية أطرب المهندس محبيه ومتابعيه، في حين سحرت داليا مبارك الحضور بصوتها الخليجي الرقيق.

نغمات

وأخذت داليا مبارك، منذ بداية الحفل، الحضور إلى عالم الكلمة والنغمات عبر مجموعة من أبرز أعمالها على غرار «ترا حقي» و«اللي يمشي عادي» و«يمكن» و«خذني».

وأبدت الفنانة سعادتها بلقاء جمهور مدرّج خورفكان، وقالت: «أمسية مميزة، فمن على هذه التحفة المعمارية الرائعة، التقيت أحبتي في الإمارات، وفي إمارة الثقافة اجتمعت بجمهور صاحب ذوق رفيع ويقدر الإبداع الفني».

وتزايد حماس الجمهور مع صعود البرنس ماجد المهندس إلى المدرّج، وبإحساسه المرهف وصوته العذب أطل على الحضور بأغنية «فهموه»، وقدم باقة من إبداعاته الفنية التي لقيت رواجاً جماهيرياً كبيراً، منها «تناديك» و«هتان» و«تحبك روحي» و«يهزك الشوق» و«ناقصك شي».

وأعرب المهندس عن شوقه لجمهور إمارة الشارقة، مبدياً إعجابه الكبير بمدرّج خورفكان، وجمال الأجواء المحيطة به، وأكد الفنان أنه «فخور بالمشاركة في موسم هلا خورفكان»، وقال: «سعيد جداً بهذه الأمسية الجميلة مع جمهور مميز ومحب للفن، وأتمنى أن ألتقي به مجدداً في موسم جديد لـ«هلا خورفكان» الرائع».