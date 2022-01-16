«محمد علي رود» على نتفليكس

المصدر: دبي – البيان

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أكد المنتج والمخرج الكويتي عبد الله بوشهري أن الموسم الأول من مسلسل «محمد علي رود» انطلقت عروضه على شبكة نتفليكس الدولية، بعد أن كان قد حصد الكثير من النجاح والانتشار محلياً وخليجياً وعربياً عند عرضه.

وقال عبد الله بوشهري إن اختيار منصة «نتفليكس» الدولية لعرض مسلسل «محمد علي رود» في موسمه الأول يأتي ترسيخاً للمكانه التي بلغتها صناعة الدراما الكويتية والخليجية، وتأكيداً على المنهجية التي نشتغل عليها في تقديم نتاجات درامية تلفزيونية رفيعة المستوى تليق باسم الكويت ومبدعيها الكبار في مختلف قطاعات الحرفة الفنية.

واستطرد بوشهري: إن النجاح الكبير الذي حصده العمل خلال موسمه الأول والانتشار المتميز الذي حصده كان وراء مبادرة احتضان «نتفليكس» لتقديم هذا العمل إلى الفضاء الدولي الأرحب، وهو أمر يشعرنا بالفخر والاعتزاز.

وتابع: ولعل من حسن الطالع أن يأتي عرض الموسم الأول على المنصة مع انطلاق تصوير الموسم الثاني من هذا العمل الدرامي الأضخم في تاريخ صناعة الدراما كويتياً وخليجياً.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل «محمد علي رود» يرصد الأسرار بين شواطئ الكويت وطريق محمد علي في مدينة مومباي، عبر مجموعة من الأحداث والشخصيات التي أداها أكثر من 20 نجماً من أجيال الحركة الفنية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.