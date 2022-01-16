وفاة المخرج الفرنسي جان جاك بينيكس عن 75 عاماً

المصدر: أ ف ب

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توفي المخرج الفرنسي جان جاك بينيكس الخميس عن 75 عاماً، وفق ما أعلن شقيقه جان كلود أول أمس الجمعة لوكالة فرانس برس، وكذلك زوجة الراحل وابنته.

وفارق بينيكس الحياة في منزله الباريسي بعد صراع طويل مع المرض ومسيرة اكتسب خلالها شهرته بفضل فيلميه "ديفا" العام 1981 و"2°37 لو ماتان" العام 1986.

ورشّح "2°37 لو ماتان" لتسع جوائز سيزار الخاصة بالسينما الفرنسية، وكذلك لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، واكتشف فيه الجمهور الممثلة الفرنسية بياتريس دال التي أدت فيه دور بيتّي.

إلا أن الأفلام التي تلته لم تحقق نجاحاً، ومنها "روزلين إيه ليه ليون". والعام 2001، عاد بعد غياب تسع سنوات بفيلمه "مورتيل ترانسفير" الذي فشل تجارياً ونقدياً، ورتّب على المخرج ديوناً كبيرة.

وكان هذا العمل آخر أفلامه الروائية الطويلة، وانكب بعده على الأفلام الوثائقية للشاشة الصغيرة من خلال شركته للإنتاج "كارغو فيلم".

وترأس بينيكس العام 2016 لجنة التحكيم في الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان طوكيو السينمائي.