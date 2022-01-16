حسين الجسمي.. مشاعر دافئة في «جلسات العاذرية»

المصدر: الرياض – البيان

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في ليلة ساحرة استثنائية دافئة بمشاعر جمهور الرياض، وصفها بالليلة العائلية، نثر الفنان الإماراتي حسين الجسمي «السفير المفوض فوق العادة» أجواء الدفء والأحاسيس الجميلة العاطفية في حفلته المتميزة في «جلسات العاذرية» بموسم الرياض، متنقلاً بين مجموعة كبيرة من أغنياته القديمة والجديدة، سامراً مع الآلاف من جمهوره وسط أجواء الطرب والأصالة والتفاعل المستمر، وقال: «ما زيّن الشتا إلاّ الرياض.. وما زاد دفء المشاعر إلاّ حضوركم يا أهل السعودية».

وأشاد الجسمي بالتنظيم والتجهيزات التي سبقت الحفل، وبديكور الجلسة المتميز، شاكراً الهيئة العامة للترفيه على الدعوة الكريمة، وقال خلال لقائه بأهل الصحافة والإعلام السعودي والعربي: «سعيد بتواجدي في الرياض بين أهلي وناسي في هذا المكان الطيب، ومشاركتي بصمة بسيطة أمام الجمهور السعودي في موسم الرياض الذي يحمل كل شيء رائع ومميز».

وتعتبر حفلة «جلسات العاذرية» الأولى للجسمي في العام 2022، بعد أن استقبل العام الجديد في أبوظبي، إلى جانب استعداداته لمجموعة من الحفلات والمشاركات الجديدة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إصدار مجموعة من الأغنيات المنفردة الجديدة.