الفنان صبري عبد المنعم يتحدث عن إصابته بالسرطان

المصدر: البيان

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يكشف الفنان المصري صبري عبد المنعم، العديد من الأسرار والكواليس عن حياته الشخصية والفنية المليئة بأعمال تلفزيونية وسينمائية وإذاعية رائعة، وذلك عندما يحل ضيفاً على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي وحلقة جديدة من برنامج واحد من الناس على قناة الحياة مساء اليوم.

ويتحدث الفنان صبري عبد المنعم، عن تعاونه وعلاقته بالمخرج إسماعيل عبد الحافظ، والكاتب والسيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة، وعن علاقة الصداقة بينه وبين الموسيقار عمار الشريعي، وعلاقته بأبناء جيله، ومن المعاصرين الفنان محمد رمضان خاصة انه شارك معه في معظم افلامه، وفقا لصدى البلد.

ويكشف صبري أسرار زواجه من ابنة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم منذ ثلاثين عاما، وسبب رفض والدها مشاركتها في فيلم امبراطورية ميم، ويتحدث عن وقوفها بجواره في محنته مع المعاناة والألم وإصابته بمرض السرطان.

وشارك الفنان صبري عبد المنعم في العديد من المسرحيات والسهرات التلفزيونية، لكن بداية الثمانينات كانت نقله في تاريخه، بعدما ظهر في مسلسل الشوارع الخلفية ثم محمد رسوله الله، ومع الوقت زادت مشاركاته في العام الواحد حيث قدم أيوب البحر والقضية رقم 1 وغيرهم.

كانت الانطلاقة الحقيقة مع مسلسل الشهد والدموع الذي عرض عام 1983، بدور مختار، ثم رحلة أبو العلا البشري، ورأفت الهجان، وليالي الحلمية الذي بدأت معه مرحلة نجاح التسعينات، إلى جانب أفلام البيضة والحجر وفخ الثعالب وزمن الأقوياء وغيرهم.

برع صبري عبد المنعم في لعب دور ضابط الشرطة، أو وكيل النيابة والمحقق المتميز، وفي الوقت نفسه كان من أبرز رجال العصابات في الأفلام لصوته الرخم، ونظراته الحادة، حتى اكتشف مسلسل زيزينيا الشخص الرومانسي بداخل موهبته وقدمه كحبيب لعايدة هانم التي لعب دورها آثار الحكيم.

ومن جمهورية زفتى، لهوانم جاردن سيتي استمر عطاء صبري عبد المنعم، مرورا بمسلسل أوبرا عايدة، ثم حديث الصباح والمساء، ومازال يظهر في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها مسلسل ضل راجل وليالينا 80 والاختيار وغيرها.

لا يعرف الكثيرون أن صبري عبد المنعم هو زوج ابنة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، التي تدعى "سهير" وأنجب منها ولدا وبنتا هما عبد المنعم ومريم.