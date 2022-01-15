كاظم الساهر يحذر جمهوره في أول ظهور بعد غياب

المصدر: وكالات

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حذر الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر، جمهوره، في أول ظهور عام له بعد وفاة شقيقه الأكبر.‏

وأكد الساهر أثناء إحيائه، أمس الجمعة، حفلا غنائيا من خلال الميكروفون، أن فيروس "كورونا" المستجد "لا يمزح"، بحسب تعبيره.

وقبل أن يحذر كاظم الساهر جمهوره من الفيروس التاجي، تسلّم باقة ورد من إحدى المعجبات بكل حذر، وصافحها عن بعد بقبضة يده.

كما صعد كاظم الساهر على خشبة المسرح وهو يرتدي الكمامة الطبية.

وشارك كاظم الساهر إحياء حفله، أمس الجمعة، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والتي التقطت معه صورا تذكارية في كواليس المناسبة الفنية، بحسب مقطع مصور متداول لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مطلع عام 2022، فجع الموت كاظم الساهر بوفاة شقيقه الأكبر، علي جبار إبراهيم السامرائي، والذي نعاه بمنشور عبر جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.