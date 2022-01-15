مجدي الهواري: عودتي لغادة عادل مطلب جماهيري

المصدر: البيان

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تمهيداً لعودة الفنانة المصرية غادة عادل إلى عصمة زوجها ووالد أطفالها المخرج مجدي الهواري، قام الأخير بمشاركة رغبة الجماهير في عودتهما إلى الحياة الزوجية، مؤكدا أنه يتلقى العديد من الرسائل عقب بث الحلقة الأخيرة التي جمعتهما ووصف ما يحدث بأنه صار "مطلبا جماهيريا".

مجدي كتب المنشور بخفة ظل قائلا: حتى خطيب الجمعة فاضل يدعلنا نرجع انا وغادة بقي مطلب جماهيري، وشهدت التعليقات تضامنا مع المطلب الجماهيري، وعلقت النجمة وفاء عامر مؤكدة أن الطلاق بينهما حدث بسبب "عين الحسود" وبادر أحد المتابعين بالتطوع لعلاج غادة ومجدي من الحسد بالرقية الشرعية، بينما اعتبر البعض المنشور تمهيدا جديدا للخطوة المنتظرة منذ نهاية العام 2021.

وكانت غادة عادل، قالت - في وقت سابق - إن أبناءها طالبوها بالعودة لأبيهم المخرج مجدي الهواري، خاصة بعد المواجهة الأخيرة بينهما في أحد البرامج، وأضافت غادة خلال لقاء بإحدى الفضائيات العربية، أنها أخبرت أولادها أن علاقتها بأبيهم جيدة، وأن المستقبل لا أحد يعلم به.

وتابعت أن كلام مجدي الهواري دخل إلى قلبها وعقلها وجعلها تبكي في نهاية الحلقة رغم كثرة محاولاتها للتماسك.

وأضافت غادة عادل: ردى عليهم كان نابعا من داخلي بان العودة امر صعب في المرحلة الحالية وأرى ان الوضع الحالي انسب كثيرا مما كنا عليه واتصور ان الاولاد ايضا أكثر استقرارا من الماضي.

وأوضحت غادة عادل: ان تقديم حلقة تجمعني بطليقي مجدي الهواري أمر وجدته في البداية عاديا ولكن أثناء الحلقة لم أكن متوقعه كل هذه الأسئلة والتي انفعلت معها وتسببت في بكائي الشديد.

غادة التي بكت بسبب هروبها الدائم من الذكريات كما تقول، قضت الحلقة كلها في مقارنة بين حياتها كزوجة وبين واقعها الآن، وبدت مهتمة جدا بكشف أسباب طلبها الطلاق، ومعرفة رأي زوجها السابق فيها الآن سواء على المستوى الشخصي أو الفني، واللافت أن ردود مجدي في أغلبها كانت تنحاز لغادة الزوجة على حساب الطليقة، وقدم لها بالنهاية كلمة رومانسية قال فيها "قلبي عنوان لحبك وانت غيرتي العنوان".

غادة كشفت بوضوح أن غيرة زوجها عليها منعتها من قبول أدوار مهمة جدا في بداية مشوارها الفني وذكرت صراحة إنها كانت المرشحة لبطولة فيلم "شورت وفانلة وكاب" مع النجم أحمد السقا، ولكنها اعتذرت عن عدم قبول الدور بسبب غيرة زوجها ليذهب لاحقا للنجمة نور اللبنانية ويكون سبب انطلاقتها في السينما المصرية.

وأشارت غادة إلى أنها كانت تعاني من غيرة طليقها بشكل مبالغ فيه، متابعة: من كتر ما كنت بتحبني وبتغير عليّ، كنت بتحدد أعمل إيه ومعملش إيه، حسب ارتياحك النفسي، وده خلاني مطلعش كل اللي جوايا، رغم إن الفترة دي كان بيتعرض عليّ فيها أفلام كبيرة.

وتشارك النجمة غادة عادل في مسرحية "في نص الليل" من بطولة حسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة.

"في نص الليل" عمل مسرحي جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى في موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل