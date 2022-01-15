الموت يفجع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم

المصدر: البيان

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أعلن الفنان اللبناني باسم مغنية عن وفاة جدة الفنانة نانسي عجرم وذلك في تغريدة كتبها على حسابه في موقع "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية.

"الرحمة لروح جدتك. عزائي لك وللعائلة الكريمة"، بهذه الكلمات قدّم الممثل باسم مغنية واجب التعزية للنجمة نانسي عجرم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وبذلك يكون باسم مغنية قد أعلن أن الفنانة نانسي عجرم قد فُجعت بوفاة جدّتها، فسارع المتابعون للتعليق بعبارات المواساة.

ولم يصدر أي تعليق من نانسي عجرم على ما أعلنه مغنية.