عمرو أديب يعلن وصيته على الهواء

المصدر: البيان

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أوصى الإعلامي المصري عمرو أديب، بعدم السماح لأحد أن ينهش في لحمه عقب وفاته، مثلما حدث في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل في 9 يناير الجاري، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعى أديب الإعلامي الراحل وائل الإبراشي الذي توفي متأثرا بإصابته بكورونا.

وقال أديب خلال برنامجه الحكاية مساء الجمعة: "إعلامي كبير لا يعوض، وائل الإبراشي مكنش بيقول رأيه قد ما بيوضح للمشاهد كل الآراء، والمذيع الجيد أصله صحفي مميز".

وعلق أديب بعد عودته مجددا للظهور الإعلامي بعد إصابته بفيروس كورونا علي الشامتين في الإبراشي، قائلا: "الشامتين في وائل الإبراشي، فين الفروسية والنخوة، أنت مش قادر تواجه الإبراشي حيا بتتشطر عليه ميتا، منتهى الخسة والحقارة وتخليص الحسابات".

ووجه أديب رسالة لجمهوره: "وصيتي لما أموت ابقوا اقفوا جنبي وما تسبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي".