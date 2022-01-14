وفاة المهندس ريكاردو بوفيل صاحب السجل العالمي الأكبر بكورونا

المصدر: أ ف ب

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غيّب الموت المهندس المعماري الإسباني الشهير ريكاردو بوفيل، الذي صمم أكثر من ألف مشروع في أنحاء العالم، وقد توفي، اليوم، عن عمر يناهز 82 عاماً من جرّاء مضاعفات كوفيد -19، على ما أفادت عائلته.

وقال بابلو بوفيل إن والده «توفي قبل ساعات».

وأوضح مكتبه الهندسي «ريكاردو بوفيل تاير دي أركيتيكتورا»، في بيان، أنه توفي في برشلونة (شمال شرقي إسبانيا)، مذكّراً بأنه «المهندس الإسباني صاحب السجلّ العالمي الأكبر».

وكان ريكاردو بوفيل ليفي، المولود في 5 ديسمبر 1939 في برشلونة لأب معماري كاتالوني وأم من البندقية (إيطاليا)، بدأ دراسته عام 1957 في مدرسة برشلونة للهندسة المعمارية، لكنه طُرد منها بسبب نشاطه السياسي المناهض لديكتاتورية الجنرال فرانكو، فأكمل دراسته في جنيف.

وأسس بوفيل مكتبه المعماري عام 1963، وجعل مقره في مصنع قديم للأسمنت في ضواحي برشلونة، وقد وقَّع أكثر من ألف مشروع في كل أنحاء العالم.

ومن أبرز أعماله مطار برشلونة والمسرح الوطني في كاتالونيا وقصر المؤتمرات في مدريد وعدد من ناطحات السحب.