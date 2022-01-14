نجوم هوليوود يلتقون جمهور الأفلام في أبوظبي 4 مارس

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستقبل أبوظبي كوكبة من نجوم هوليوود المشاركين في الدورة العاشرة من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، أكبر مهرجانات فنون الترفيه العصرية وأكثرها شعبية بالمنطقة، الذي يُقام للمرة الأولى في العاصمة خلال الفترة من 4-6 مارس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

ويشارك هؤلاء النجوم في لقاءات وحوارات ومقابلات حية مع الجمهور، وذلك ضمن برنامج المعرض الحافل بالعروض الترفيهية من فرق الشخصيات الكرتونية وموسيقى الروك البديل والتجارب وورش العمل وفعاليات التواصل مع أبطال الأفلام والقصص المصورة والخيال العلمي. ويستمع الزوار أيضاً إلى حوارات مع ألمع الشخصيات في عالم السينما ومنصات بث الأفلام والمسلسلات، ومشاهدة مسيرات أزياء شخصيات القصص المصورة.

قائمة

وتشمل القائمة الأولى من ضيوف المعرض نجوم هوليوود مايكل روكر وجون بيرنثال، وممثل الصوت الأمريكي تشارلز مارتينيت، والممثلة البريطانية ناتالي إيمانويل.

ويمكن للجمهور شراء تذاكرهم بأسعار تبدأ من 115 درهماً لتذكرة اليوم الواحد، و280 درهماً للتذكرة العادية لمدة 3 أيام، و500 درهم لتذكرة كبار الزوّار لمدة 3 أيام، و2500 درهم لتذكرة كبار الزوّار المميزة. ويحظى حاملو تذاكر كبار الزوّار بخدمة الدخول السريع، وطوابير انتظار خاصة في مناطق لقاء النجوم. وتمنح تذكرة كبار الزوّار فرصة حصرية للقاء أحد المشاهير مع التقاط صورة تذكارية معه أو الحصول على توقيعه إلى جانب دخول حصري لمدة ساعة واحدة إلى قاعات المعرض قبل موعد الافتتاح يوم الجمعة (4 مارس).

ويضم المعرض، الذي يقام في القاعتين 8 و9 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، مسرحاً يحتضن عروضاً لأفلام ومقاطع تشويقية حصرية وحلقات نقاش مع النجوم والمشاهير ورواد هذا القطاع. علاوة على ذلك، تمنح منطقة الألعاب، التي تدعمها "غيمز كون"، هواة الألعاب الإلكترونية فرصة اختبار مهاراتهم في مباريات تنبض بالحماس والمنافسة إلى جانب تجربة أحدث الألعاب والابتكارات. ويستمتع الزوّار أيضاً بالعديد من المفاجآت مع إمكانية اقتناء قطع وتذكارات حصرية. وتشهد قاعات المعرض يومياً برنامجاً حافلاً من التجارب الملهمة مثل دروس التنكر في أزياء الشخصيات الكرتونية المفضلة، وجلسات الفنون والإبداع والرسوم المتحركة التي يقدمها خبراء متخصصين.

وقالت هانيشا كومار، مديرة التسويق في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة: "كرسنا جهودنا ومواردنا للوفاء بالتزامنا بتوفير تجربة استثنائية لا تُنسى لجمهور فنون الترفيه العصرية والأفلام والقصص المصورة والخيال العلمي خلال هذه الدورة المرتقبة من المعرض في العاصمة أبوظبي. وينتظر زوارنا باقة فريدة من التجارب بمشاركة كوكبة من النجوم من بينهم ناتالي إيمانويل ومايكل روكر وجون بيرنثال وتشارلز مارتينيت، المعروف بأدائه الصوتي الرائع لشخصيات لعبة سوبر ماريو بروس".