للمرة الثانية خلال 5 أشهر .. إصابة الفنان رشوان توفيق بكورونا

المصدر: البيان

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أعلنت الإعلامية المصرية هبة رشوان، عن إصابة والدها الفنان الكبير رشوان توفيق بفيروس كورونا، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، ومطالبة الجميع بالدعاء له بالشفاء.

وكشفت أن الفنان رشوان توفيق أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد أن أصيب في المرة الأولى منذ 5 أشهر تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، كما نفت هبة رشوان نقل أبيها إلى المستشفى، مؤكدة أنه في البيت ويتلقى بروتوكول العلاج وحالته مستقرة.

وكتبت هبة على صفحتها في «فيسبوك»: «الأصدقاء الأعزاء محبتش ازعج حضراتكم بخبر إصابة الحاج رشوان بالكورونا، وعلى فكرة هو والفنانة مديحة حمدي كانوا في ندوة مع بعض الخميس الماضي، وهو بدأ يتعب الاتنين وخبى عليا لكن حرارته ارتفعت أمس لكنها الحمد لله خفيفة».

وتابعت «دي تاني مرة يُصاب بالكورونا، المرة السابقة من 5 شهور في وقفة عيد الأضحى، اضطريت اكتب لأن أحد الأصدقاء سألني على الخاص ورفض يقول مصدره، فوجئت بوالدي بتجيله اتصالات تخبره أن أحد المواقع كتب الخبر بس بمعلومة عارية من الصحة، أنه تم نقله للمستشفى هذا غير صحيح، هو في البيت بياخد البروتوكول وحالته الحمد لله مستقرة ومادام عرفتم دعواتكم له بالشفاء العاجل إن شاء الله».

من ناحية أخرى عادت من جديد أزمة الفنان رشوان توفيق مع ابنته في ساحات القضاء، بعدما رفعت ابنته دعاوى جديدة لمنع والدها من إعادة تقسيم ثروته.. تفاصيل الدعاوى القضائية كشفها محامي الفنان الكبير، والتي تطالب فيها ابنة رشوان توفيق بإلغاء توكيلين منها لوالدها.

وقال المحامي: الفنان رشوان قام بتوزيع تركته، وحينما أعاد قسمة الميراث لخوفه من الله والتزاما بقوله عز وجل: "تلك حدود الله فلا تقربوها"، لم ترتض ابنته ولجأت للقضاء لمنعه من التصرف في أمواله التي كان قد أودعها في البنك في صورة شهادات استثمار لصالحها يستفيد هو من عائدها المادي طوال حياته، في المقابل رفع محامي الفنان دعوى قضائية لرد المبالغ التي أودعها الفنان وإعادة شهادات الاستثمار لما كانت عليه.

ووجه محامي الفنان رسالة لابنة "رشوان" طالبها فيها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء الدعاوى، قائلاً: "أبوكي مستنيكي".