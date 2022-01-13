محامي زوجة الإبراشي: لدينا مستندات تؤكد أن وفاة الإعلامي جريمة قتل متكاملة الأركان

المصدر: البيان

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أعلن المحامي المصري سمير صبري، محامي زوجة الإعلامي وائل الإبراشي، إن زوجة الإبراشي ذهبت إلى مكتبه الأربعاء وطالبت برفع قضية لفتح تحقيق.

وأكد خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية أن المستندات التي أعطتني إياها زوجة الإعلامي وائل الإبراشي، تؤكد أن ما حدث جريمة قتل متكاملة الأركان.

وتابع أن الطبيب المعالج لـ الإبراشي كان يدخن بشراهة داخل غرفة الإعلامي، وكان مقيما مع وائل الإبراشي في المنزل لفترة معينة.

وأضاف أن الطبيب كان يبتز وائل الإبراشي، ولا أعلم اسم الدواء الذي كان يتناوله الإبراشي، وبعد خروجه من المستشفى، كان يقول إنه سيتخذ إجراء قانونيا تجاه الواقعة.