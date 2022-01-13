كاظم الساهر ونجوى كرم غداً في «كوكا كولا أرينا» بدبي

المصدر: (دبي- البيان )

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يحيي الفنان كاظم الساهر، والفنانة نجوى كرم، أولى حفلاتهما هذا العام، غداً، على مسرح «كوكا كولا أرينا» في دبي. ويأتي هذا الحفل ضمن حفلات مهرجان دبي للتسوق لعام 2022. وسينهي الساهر من خلال هذا الحفل حالة الحداد التي لازمته منذ وفاة شقيقه في الثاني من الشهر الجاري، علماً أنه عاد إلى إحياء الحفلات في العام الماضي بعد انقطاع لعامين عندما غنى في ساحة الوصل ضمن الفعاليات الفنية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، كما احتفل بتمثاله الشمعي في متحف «مدام توسو» في دبي.

وستضع الفنانة نجوى كرم بصمتها الخاصة عبر هذا الحفل لتكون النجمة اللبنانية الأولى التي تقف على مسرح «كوكا كولا أرينا»، خصوصاً أنها كانت حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية بإطلاقها فلتراً جديداً على موقع «إنستغرام» باسم «أرشيف نجوى كرم» يتضمن أجمل أغانيها، علماً أنها أنهت العام الماضي بأغنيتي «مغرومة 2» و«ساحرة القلوب».