إصابة الفنانة مديحة حمدي بفيروس كورونا

المصدر: البيان

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أصيبت الفنانة المصرية مديحة حمدي بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وتأكدت إصابة الفنانة بعد ثبوت إيجابية الفحص الذي أجري لها، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع».

وطالبت عدد من صديقاتها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وكتبت إحدى الصديقات عبر حسابها على «فيسبوك»، قائلةً: «دعواتكم القلبية للفنانة مديحة حمدي للشفاء من فيروس كورونا الذي أصيبت به».

يُذكر أن مديحة حمدي كرَّمت أخيراً، خلال حفل تكريم المرأة المصرية بصالونها الثقافي، عدداً من الفنانين والإعلاميين وبعض الشخصيات الراحلة.